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Кількість померлих від коронавірусу в США перевищила 10 тис. людей

Кількість померлих від коронавірусу в США перевищила 10 тис. людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кількість летальних випадків в результаті зараження новим коронавірусом в США в понеділок перевищила 10 тис. осіб. Про це пише УНН опираючись на підрахунки агентства Reuters.

На даний момент США займають третє місце в світі за кількістю жертв захворювання, поступаючись лише Італії (15,887 померлих) та Іспанії (13,055).

За прогнозами медичних експертів Білого дому, пандемія може забрати від 100 до 200 тисяч життів в США, навіть за умови дотримання обмежувальних заходів.

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 — летальні.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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