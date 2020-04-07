Кількість померлих від коронавірусу в США перевищила 10 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кількість летальних випадків в результаті зараження новим коронавірусом в США в понеділок перевищила 10 тис. осіб. Про це пише УНН опираючись на підрахунки агентства Reuters.
На даний момент США займають третє місце в світі за кількістю жертв захворювання, поступаючись лише Італії (15,887 померлих) та Іспанії (13,055).
За прогнозами медичних експертів Білого дому, пандемія може забрати від 100 до 200 тисяч життів в США, навіть за умови дотримання обмежувальних заходів.
Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 — летальні.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.