Количество умерших от коронавируса в США превысило 10 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Количество летальных случаев в результате заражения новым коронавирусом в США в понедельник превысило 10 тыс. человек. Об этом пишет УНН опираясь на подсчеты агентства Reuters.
На данный момент США занимают третье место в мире по количеству жертв заболевания, уступая лишь Италии (15,887 умерших) и Испании (13,055).
По прогнозам медицинских экспертов Белого дома, пандемия может забрать от 100 до 200 тыс. жизней в США, даже при условии соблюдения ограничительных мер.
Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 — летальные.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.