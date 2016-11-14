Ф.Могерини: Евросоюз не будет создавать аналогов или конкурентов НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по обороне и безопасности Евросоюза. Об этом заявила глава европейской дипломатии Фредерика Могерини. Она заверила, что конкуренции с НАТО или создания параллельных НАТО военных союзов не будет, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Речь не идет о европейской армии. Также речь не идет о создании генерального штаба типа SHAPE. И также не идет о территориальной обороне, потому что для этого есть НАТО. Мы союзники, у нас есть точно определенные компетенции в сфере обороны ", - подчеркнула она.
Также Ф.Могерини отметила, что план был подготовлен при полном участии всех стран Евросоюза в течение последних трех месяцев. Она добавила, что до конца ноября Европейская комиссия должна будет разработать план действий, который обсудят с министрами обороны стран-членов ЕС. Его главными задачами являются: реагирование на внешние конфликты и кризисы, работа с государствами-партнерами по формированию их оборонных возможностей и защита Евросоюза и его граждан.
Как сообщал УНН, ЕС "не изменит политику в отношении России" , даже если это сделают США.