Ф.Могеріні: Євросоюз не створюватиме аналогів чи конкурентів НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністри оборони і закордонних справ ЄС узгодили план з оборони і безпеки Євросоюзу. Про це заявила глава європейської дипломатії Фредеріка Могеріні. Вона запевнила, що конкуренції з НАТО чи створення паралельних до НАТО військових союзів не буде, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Не йдеться про європейську армію. Також не йдеться про створення генерального штабу типу SHAPE. І також не йдеться про територіальну оборону, тому що для цього є НАТО. Ми союзники, у нас є точно певні компетенції в сфері оборони”, — підкреслила вона.
Також Ф.Могеріні зазначила, що план було підготовлено за повної участі всіх країн Євросоюзу протягом останніх трьох місяців. Вона додала, що до кінця листопада Європейська комісія повинна буде розробити план дій, який обговорять з міністрами оборони країн-членів ЄС. Його головними завданнями є: реагування на зовнішні конфлікти і кризи, робота з державами-партнерами щодо формування їхніх оборонних можливостей і захист Євросоюзу тайого громадян.
Як повідомляв УНН, ЄС “не змінить політику щодо Росії”, навіть якщо це зроблять США.