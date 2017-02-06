Ф.Фийон продолжит борьбу за пост президента Франции

"Новая кампания начинается сегодня вечером. Я единственный кандидат, который может привести к национальному восстановлению", - сказал он.

Напомним, французы хотят, чтобы Ф.Фийон не участвовал в выборах, после скандала о трудоустройстве жены.

Ранее французские СМИ сообщили, что жена кандидата Пенелопа Фийон заработала около 500 000 евро, работая как помощник мужа в парламенте. Однако, по данным журналистов, им не удалось найти хоть кого-нибудь, кто бы помнил, что жена Ф.Фийона работала в парламенте. В СМИ высказывалось предположение, что П.Фийон платили из денег, которые предназначались ее мужу как депутату от департамента Сарта на севере Франции.