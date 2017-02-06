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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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Ф.Фийон продолжит борьбу за пост президента Франции

Киев • УНН

 • 7456 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Консервативный кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон в понедельник заявил, что продолжит борьбу за пост французского президента, несмотря на скандал с выплатами своей жене за работу, которую, за данными СМИ, она не делала, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Ф.Фийон продолжит борьбу за пост президента Франции

"Новая кампания начинается сегодня вечером. Я единственный кандидат, который может привести к национальному восстановлению", - сказал он.

Напомним, французы хотят, чтобы Ф.Фийон не участвовал в выборах, после скандала о трудоустройстве жены.

Ранее французские СМИ сообщили, что жена кандидата Пенелопа Фийон заработала около 500 000 евро, работая как помощник мужа в парламенте. Однако, по данным журналистов, им не удалось найти хоть кого-нибудь, кто бы помнил, что жена Ф.Фийона работала в парламенте. В СМИ высказывалось предположение, что П.Фийон платили из денег, которые предназначались ее мужу как депутату от департамента Сарта на севере Франции.

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