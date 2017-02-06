Ф.Фійон продовжить боротьбу за посаду президента Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Консервативний кандидат в президенти Франції Франсуа Фійон в понеділок заявив, що продовжить боротьбу за посаду французького президента, попри скандал з виплатами своїй дружині за роботу, яку, за даними ЗМІ, вона не робила, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Нова кампанія починається сьогодні ввечері. Я єдиний кандидат, який може привести до національного відновлення", - сказав він.
Нагадаємо, французи хочуть, щоб Ф.Фійон не брав участі у виборах, після скандалу про працевлаштування дружини.
Раніше французькі ЗМІ повідомили, що дружина кандидата Пенелопа Фійон заробила близько 500 тисяч євро, працюючи як помічник чоловіка в парламенті. Однак, за даними журналістів, їм не вдалося знайти хоч кого-небудь, хто б пам’ятав, що дружина Ф.Фійона працювала в парламенті. У ЗМІ висловлювалося припущення, що П.Фійон платили з грошей, які призначалися її чоловікові як депутату від департаменту Сарта на півночі Франції.