Эвакуированных из-за пожара на столичном Печерске временно заселят в школе

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“Жителям, которых эвакуировали в результате пожара в Печерском районе, временно предложено обустроенное помещение в ближайшей школе”, - говорится в сообщении.

Все коммунальные службы, службы социальной защиты работают на месте происшествия. Также там работает палатка Красного Креста.

Дополнение

Из-за пожара в доме на Печерске пострадала 21-летняя девушка, ей оказали помощь медики.