Эвакуированных из-за пожара на столичном Печерске временно заселят в школе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Людям, которых эвакуировали из-за пожара, вспыхнувшего сегодня в жилом 3-этажном доме на столичном Печерске, предложили временно поселиться в ближайшей школе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГВА.
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“Жителям, которых эвакуировали в результате пожара в Печерском районе, временно предложено обустроенное помещение в ближайшей школе”, - говорится в сообщении.
Все коммунальные службы, службы социальной защиты работают на месте происшествия. Также там работает палатка Красного Креста.
Дополнение
Из-за пожара в доме на Печерске пострадала 21-летняя девушка, ей оказали помощь медики.