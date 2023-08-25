Евакуйованих через пожежу на столичному Печерську тимчасово заселять у школі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Людям, який евакуювали через пожежу, що спалахнула сьогодні у житловому 3-поверховому будинку на столичному Печерську, запропонували тимчасово поселитися в найближчий школі. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМВА.
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“Мешканцям, яких евакуювали внаслідок пожежі в Печерському районі, тимчасово запропоновано облаштоване приміщення в найближчий школі”, - йдеться у повідомленні.
Всі комунальні служби, служби соціального захисту працюють на місті події. Також там працює намет Червоного Хреста.
Доповнення
Через пожежу у будинку на Печерську постраждала 21-річна дівчина, їй надали допомогу медики.