Пожежу на столичному Печерську загасили, постраждала 21-річна дівчина
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Пожежу, що спалахнула сьогодні у житловому 3-поверховому будинку на столичному Печерську, ліквідували, постраждала 21-річна дівчина, їй надали допомогу медики, повідомив у п'ятницю мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
Цитата
"Пожежно-рятувальні служби ліквідували пожежу в житловому будинку в Печерському районі. Загоряння виникло в квартирі на третьому поверсі й вогонь розповсюдився на дах будівлі на загальній площі 1000 м. кв", - зазначив Кличко.
Деталі
З його слів, мешканців будинку евакуювали. За даними ГУ ДСНС у Києві, евакуйовано 6 осіб.
"Одній постраждалій - 21-річній дівчині - медики надали допомогу на місці", - вказав мер.
Нагадаємо
У Печерському районі Києва сталася пожежа у триповерховому будинку.