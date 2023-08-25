Пожежу на столичному Печерську загасили, постраждала 21-річна дівчина

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"Пожежно-рятувальні служби ліквідували пожежу в житловому будинку в Печерському районі. Загоряння виникло в квартирі на третьому поверсі й вогонь розповсюдився на дах будівлі на загальній площі 1000 м. кв", - зазначив Кличко.

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З його слів, мешканців будинку евакуювали. За даними ГУ ДСНС у Києві, евакуйовано 6 осіб.

"Одній постраждалій - 21-річній дівчині - медики надали допомогу на місці", - вказав мер.

Нагадаємо

У Печерському районі Києва сталася пожежа у триповерховому будинку.