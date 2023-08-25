Пожар на столичном Печерске потушили, пострадала 21-летняя девушка

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"Пожарно-спасательные службы ликвидировали пожар в жилом доме в Печерском районе. Возгорание возникло в квартире на третьем этаже и огонь распространился на крышу здания на общей площади 1000 м. кв", - отметил Кличко.

Детали

По его словам, жильцов дома эвакуировали. По данным ГУ ГСЧС в Киеве, эвакуированы 6 человек.

"Одной пострадавшей - 21-летней девушке - медики оказали помощь на месте", - указал мэр.

Напомним

В Печерском районе Киева произошел пожар в трехэтажном доме.