Пожар на столичном Печерске потушили, пострадала 21-летняя девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Пожар, вспыхнувший сегодня в жилом 3-этажном доме на столичном Печерске, ликвидировали, пострадала 21-летняя девушка, ей оказали помощь медики, сообщил в пятницу мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
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"Пожарно-спасательные службы ликвидировали пожар в жилом доме в Печерском районе. Возгорание возникло в квартире на третьем этаже и огонь распространился на крышу здания на общей площади 1000 м. кв", - отметил Кличко.
Детали
По его словам, жильцов дома эвакуировали. По данным ГУ ГСЧС в Киеве, эвакуированы 6 человек.
"Одной пострадавшей - 21-летней девушке - медики оказали помощь на месте", - указал мэр.
Напомним
В Печерском районе Киева произошел пожар в трехэтажном доме.