У Печерському районі Києва сталася пожежа у триповерховому будинку: рятувальники ліквідовують загоряння

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"Пожежа сталася у триповерховому будинку, на останньому поверсі з розповсюдженням на дах. Попередньо, площа загоряння становить 1000 кв.м. Поки що ліквідації, локалізації пожежі немає. Що стосується постраждалих, теж поки інформації ми не маємо", - зазначила Семенчук.

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Міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram повідомив, що унаслідок пожежі проходить евакуація мешканців будинку.

"У Печерському районі пожежно-рятувальні служби ліквідовують пожежу в житловому будинку... Відбувається евакуація мешканців будинку. Про постраждалих наразі інформації немає. Медики чергують на місці", - написав він.

Нагадаємо

В селищі Пулини Житомирської області 25 серпня сталася пожежа, під час якої загинув 13-річний хлопчик.