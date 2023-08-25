У Печерському районі Києва сталася пожежа у триповерховому будинку: рятувальники ліквідовують загоряння
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Печерському районі Києва, на вулиці Катерини Білокур, сталася пожежа у триповерховому будинку. Наразі рятувальники ліквідовують загоряння, інформації про постраждалих немає, повідомила помічник начальника Головного управління ДСНС України у м. Києві Анастасія Семенчук у коментарі УНН.
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"Пожежа сталася у триповерховому будинку, на останньому поверсі з розповсюдженням на дах. Попередньо, площа загоряння становить 1000 кв.м. Поки що ліквідації, локалізації пожежі немає. Що стосується постраждалих, теж поки інформації ми не маємо", - зазначила Семенчук.
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Міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram повідомив, що унаслідок пожежі проходить евакуація мешканців будинку.
"У Печерському районі пожежно-рятувальні служби ліквідовують пожежу в житловому будинку... Відбувається евакуація мешканців будинку. Про постраждалих наразі інформації немає. Медики чергують на місці", - написав він.
Нагадаємо
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