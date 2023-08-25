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В Печерском районе Киева произошел пожар в трехэтажном доме: спасатели ликвидируют возгорание

Киев • УНН

 • 1452037 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Печерском районе Киева, на улице Екатерины Билокур, произошел пожар в трехэтажном доме. Сейчас спасатели ликвидируют возгорание, информации о пострадавших нет, сообщила помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве Анастасия Семенчук в комментарии УНН.

Цитата

"Пожар произошел в трехэтажном доме, на последнем этаже с распространением на крышу. Предварительно, площадь возгорания составляет 1000 кв.м. Пока ликвидации, локализации пожара нет. Что касается пострадавших, тоже пока информации мы не имеем", - отметила Семенчук.

Детали

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram сообщил, что в результате пожара проходит эвакуация жителей дома.

"В Печерском районе пожарно-спасательные службы ликвидируют пожар в жилом доме... Происходит эвакуация жильцов дома. О пострадавших пока информации нет. Медики дежурят на месте", - написал он.

Напомним

В поселке Пулины Житомирской области 25 августа произошел пожар, во время которого погиб 13-летний мальчик.

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