В Печерском районе Киева произошел пожар в трехэтажном доме: спасатели ликвидируют возгорание
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Печерском районе Киева, на улице Екатерины Билокур, произошел пожар в трехэтажном доме. Сейчас спасатели ликвидируют возгорание, информации о пострадавших нет, сообщила помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве Анастасия Семенчук в комментарии УНН.
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"Пожар произошел в трехэтажном доме, на последнем этаже с распространением на крышу. Предварительно, площадь возгорания составляет 1000 кв.м. Пока ликвидации, локализации пожара нет. Что касается пострадавших, тоже пока информации мы не имеем", - отметила Семенчук.
Детали
Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram сообщил, что в результате пожара проходит эвакуация жителей дома.
"В Печерском районе пожарно-спасательные службы ликвидируют пожар в жилом доме... Происходит эвакуация жильцов дома. О пострадавших пока информации нет. Медики дежурят на месте", - написал он.
Напомним
В поселке Пулины Житомирской области 25 августа произошел пожар, во время которого погиб 13-летний мальчик.