Эвакуацию на личном транспорте из Энергодара перенесли на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Сегодняшнюю эвакуацию из Энергодара перенесли на завтра, 11 марта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, пишет УНН.
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“Отмена эвакуации сегодня! Ситуация меняется очень быстро. Чтобы не подвергать людей опасности в вечернее время, опираясь на оперативную информацию, сегодня эвакуация на собственном транспорте отменяется и переносится на завтра! Колонна будет формироваться 11 марта, с 10:00 на улице Курчатова!", - написал Орлов.
Детали
Ранее он сообщал, что в Энергодар прибыла гуманитарная помощь от Красного Креста.
“На обратном пути желающие эвакуироваться на личном транспорте могут присоединиться к колонне фур Красного Креста. Организовать автобусы сейчас нет возможности", - отметил он.
Дополнение
9 марта из Энергодара были эвакуированы более чем 600 женщин и детей.