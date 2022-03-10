Евакуацію особистим транспортом з Енергодара перенесли на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Сьогоднішню евакуацію з Енергодара особистим транспортом перенесли на завтра, 11 березня. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, пише УНН.
Цитата
“Відміна евакуації сьогодні! Ситуація міняється дуже швидко. Щоб не наражати людей на небезпеку у вечірній час, спираючись на оперативну інформацію, сьогодні евакуація на власному транспорті відміняється та переноситься на завтра! Колона буде формуватися 11 березня, з 10:00 на вулиці Курчатова!”, - написав Орлов.
Деталі
Раніше він повідомляв, що до Енергодара прибула гуманітарна допомога від Червоного Хреста.
“На зворотньому шляху бажаючі евакуюватися на особистому транспорті можуть долучитися до колони фур Червоного Хреста. Організувати автобуси зараз немає змоги”, - зазначив він.
Доповнення
9 березня з Енергодару було евакуйовано більше ніж 600 жінок та дітей.