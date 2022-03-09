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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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З Енергодару евакуювали понад 600 жінок та дітей

З Енергодару евакуювали понад 600 жінок та дітей

Київ • УНН

 • 134555 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. З Енергодару було евакуйовано більше 600 жінок та дітей. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, передає УНН.

Цитата

"Гуманітарний конвой з Енергодару успішно дістався Запоріжжя. Таким чином було евакуйовано більше 600 жінок та дітей. Їх вже розміщують та обігрівають в Запоріжжі", - написав Старух.

Деталі

ДСНС України зазначили, що о 19:20 евакуаційна колона (12 автобусів та 100 легкових автомобілів) з міст Енергодар, Дніпрорудне та Василівка, у супроводі оперативного автомобіля ДСНС прибула в міста Запоріжжя.

Доповнення

Загалом за добу вдалось вивезти понад 40 000 жінок та дітей зі всіх куточків України.

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