З Енергодару евакуювали понад 600 жінок та дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. З Енергодару було евакуйовано більше 600 жінок та дітей. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, передає УНН.
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"Гуманітарний конвой з Енергодару успішно дістався Запоріжжя. Таким чином було евакуйовано більше 600 жінок та дітей. Їх вже розміщують та обігрівають в Запоріжжі", - написав Старух.
Деталі
ДСНС України зазначили, що о 19:20 евакуаційна колона (12 автобусів та 100 легкових автомобілів) з міст Енергодар, Дніпрорудне та Василівка, у супроводі оперативного автомобіля ДСНС прибула в міста Запоріжжя.
Доповнення
Загалом за добу вдалось вивезти понад 40 000 жінок та дітей зі всіх куточків України.