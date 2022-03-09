Из Энергодара эвакуировали более 600 женщин и детей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Из Энергодара были эвакуированы более 600 женщин и детей. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух, передает УНН.
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"Гуманитарный конвой из Энергодара успешно добрался до Запорожья. Таким образом было эвакуировано более 600 женщин и детей. Их уже размещают и обогревают в Запорожье", - написал Старух.
Детали
ГСЧС Украины отметили, что в 19:20 эвакуационная колонна (12 автобусов и 100 легковых автомобилей) из городов Энергодар, Днепрорудное и Васильевка, в сопровождении оперативного автомобиля ГСЧС прибыла в город Запорожье.
Дополнение
Всего за сутки удалось вывезтиб олее 40 000 женщин и детей со всех уголков Украины.