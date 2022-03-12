Эвакуация из Бучи и Ворзеля: сегодня можно выехать на собственных авто
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Жителям Бучи и Ворзеля сегодня можно будет уехать в Белогородку на собственных автомобилях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Бучанский городской совет.
Детали
12 марта жителям Бучи и Ворзеля можно на своих авто выехать по таким маршрутам:
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- Микуличи - Немешаево - Ворзель - Михайловка - Рубежовка - Белогородка
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- Гостомель - Буча - Михайловка - Рубежовка - Белогородка.
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Время отправления уточняют.
Горсовет Бучи просит забрать еще кого-то, если есть место в машине.
Напомним
Стали известны места и время открытия "зеленых коридоров" для эвакуации населения из Сумской области 12 марта.