Эвакуация из Бучи и Ворзеля: сегодня можно выехать на собственных авто

Детали

12 марта жителям Бучи и Ворзеля можно на своих авто выехать по таким маршрутам:



Микуличи - Немешаево - Ворзель - Михайловка - Рубежовка - Белогородка



Гостомель - Буча - Михайловка - Рубежовка - Белогородка.



Время отправления уточняют.

Горсовет Бучи просит забрать еще кого-то, если есть место в машине.

Напомним

Стали известны места и время открытия "зеленых коридоров" для эвакуации населения из Сумской области 12 марта.