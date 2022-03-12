Евакуація з Бучі й Ворзеля: сьогодні можна виїхати на власних авто
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Жителям Бучі й Ворзеля сьогодні можна буде виїхати до Білогородки на власних автомобілях. Про це повідомляє УНН із посиланням на Бучанську міську раду.
Деталі
12 березня жителям Бучі та Ворзеля можна на своїх авто виїхати за такими маршрутами:
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- Микуличі - Немішаєво - Ворзель - Михайлівка - Рубежівка - Білогородка
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- Гостомель - Буча - Михайлівка - Рубежівка - Білогородка.
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Час відправлення уточнюють.
Міськрада Бучі просить забрати ще когось, якщо є місце у машині.
Нагадаємо
Стали відомі місця та час відкриття "зелених коридорів" для евакуації населення із Сумської області 12 березня.