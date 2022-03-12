"Зелені коридори" на Сумщині: місця та час
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький назвав місця та час відкриття "зелених коридорів" для евакуації населення із Сумської області 12 березня, інформує УНН.
Деталі
Місця збору у Лебедині, Конотопі, Краснопіллі, Великій Писарівці — біля міських/селищних рад. Час виїзду колон —9:00
Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець — вул. Кеніга стадіон ім. Куца - вул. Скрябіна - вул. Татаренко - вул. Б. Хмельницького - вул. Гришина (об'їзна) - вул. Шевченка і далі у бік міста Суми. Час виїзду колони — 9:00.
Виїзд автобусами у Сумах: час прибуття автобусів в усі точки збору з 13:00 до 14:00.
Місця збору у Сумах: основний виїзд — біля пам'ятника Альоші, (р-н школи 2).
Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей старшого віку, людей з інвалідністю):
- БК "Хімік"
- вул. Інтернаціоналістів, біля ринку, ТЦ "Світлана"
- "Більбоу" на пр. Курському
- ТЦ "Мануфактура"
Нагадаємо
10 березня із Сум “зеленим коридором” виїхало 2664 автомобілі та 54 автобуси. Усього за день місто покинуло понад 12 тис. людей.