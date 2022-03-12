"Зеленые коридоры" в Сумской области: места и время
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий назвал места и время открытия "зеленых коридоров" для эвакуации населения из Сумской области 12 марта, информирует УНН.
Детали
Места сбора в Лебедине, Конотопе, Краснополье, Великой Писаревке — у городских/поселковых советов. Время выезда колонн — 9:00
Место сбора и маршрут движения по городу Тростянец — ул. Кенига стадион им.Куца - ул. Скрябина - ул. Татаренко - ул. Б. Хмельницкого - ул. Гришина (объездная) - ул. Шевченко и далее в сторону города Сумы. Время выезда колонны — 9:00.
Выезд автобусами в Сумах: время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.
Места сбора в Сумах: основной выезд — у памятника Алеше, (р-н школы 2).
Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, людей старшего возраста, людей с инвалидностью):
- БК "Химик"
- ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана"
- "Бильбоу" на пр. Курском
- ТЦ "Мануфактура"
Напомним
10 марта из Сум “зеленым коридором” выехало 2664 автомобиля и 54 автобуса. Всего за день город покинуло более 12 тыс. человек.