Эвакуация Донетчины: за прошедшие сутки из опасных территорий выехали 372 семьи с 481 ребенком

Продолжается эвакуация детей из 28 населенных пунктов Донецкой области. За прошедшие сутки из опасных территорий выехали 372 семьи с 481 ребенком, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

К эвакуации из Лиманской, Ильиновской, Мирноградской, Гродовской, Новогродовской, Селидовской и Кураховской территориальных громад привлечены 20 эвакуационных групп полиции и ГСЧС. Среди них: "Белые ангелы", парамедики полиции совместно с работниками ГСЧС, эвакуационные группы "Феникс", патрульные и представители военных администраций.

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По данным спасателей, выезд детей происходит исключительно на бронированном транспорте с обеспечением специальной защиты - шлемов и бронежилетов.

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Эвакуация детей происходит исключительно с согласия родителей или других законных представителей и при сопровождении хотя бы одного из родителей (это право можно передать другому родственнику или органам опеки).

"За прошедшие сутки из опасных территорий выехали 372 семьи с 481 ребенком. В общем подлежат эвакуации 2462 семьи с 3903 детьми", - резюмировали в ГСЧС.