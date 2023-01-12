Euractiv: Еврокомиссия пытается успокоить Румынию и Польшу, где фермеры недовольны из-за экспорта зерна из Украины

Детали

Евросоюз запустил инициативу "Полосы солидарности" в конце мая 2022 года, чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию железнодорожным, автомобильным и речным транспортом, в условиях перебоев, обусловленных войной россии. По словам заместителя генерального директора Комиссии Майкла Сканнелла, почти через год после начала войны эти меры оказались успешными - по состоянию на декабрь 2022 года было экспортировано три миллиона тонн зерна.

"Никто не предвидел такого уровня успеха, когда были запущены полосы солидарности, но, конечно, это стоит сбоев в местной торговле в соседних странах", — сказал он законодателям во время заседания комитета ЕС по вопросам сельского хозяйства.

Хотя полосы солидарности имели целью облегчить транспортировку через соседние страны, в частности Румынию и Польшу, к мировым рынкам, фермеры из этих стран неоднократно предупреждали, что большие объемы зерна застревают в приграничных регионах, где они вытесняют местных производителей с рынка. Например, в сентябре румынские производители зерна сообщили, что приток украинского зерна через инициативу солидарных путей толкает их на грань банкротства.

Тогда Еврокомиссия настаивала, что это не оказывает негативного влияния на единый рынок, но Сканнелл признал, что проблему нужно решить, и пообещал, что к этому "будут относиться очень внимательно". Он пояснил, что необходимыми мерами являются улучшение логистики, чтобы помочь транспортировать зерно дальше, а также лучшие складские помещения в соответствующих странах.

"В этом отношении происходит много крупных инвестиций", - подчеркнул Сканнелл, однако не смог уточнить сумму или сроки, а также не подтвердил, поступают ли такие инвестиции из ЕС, национальных или частных фондов.

Несмотря на то, что решение таких проблем "является приоритетом", полосы солидарности "в конечном итоге будут работать на пользу этим соседним странам", заверил он, ссылаясь на "большие новые рынки", которыми они будут располагать после дальнейшей интеграции Украины в ЕС.

Сканнелл также отметил, что такие темы, как полосы солидарности и связанные с ними проблемы, вероятно, будут рассмотрены во время предстоящего саммита Украина-ЕС в начале февраля.

Напомним

Мининфраструктуры 9 января сообщило, что Украина экспортировала уже 17 млн тонн агропродукции по "зерновому коридору", за трое суток из украинских портов на Черном море вышли еще 5 судов.