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Euractiv: Єврокомісія намагається заспокоїти Румунію та Польщу, де фермери незадоволені через експорт зерна з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Фермери з Румунії та Польщі занепокоєні, що великі обсяги зерна з України, які транспортуються у рамках ініціативи "Смуги солідарності", застрягають у прикордонних регіонах, де витісняють місцевих виробників з ринку. Єврокомісія підкреслила, що усвідомлює та пам’ятає про вплив так званих шляхів солідарності ЄС на сусідні країни, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Euractiv: Єврокомісія намагається заспокоїти Румунію та Польщу, де фермери незадоволені через експорт зерна з України

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Євросоюз запустив ініціативу "Смуги солідарності" наприкінці травня 2022 року, щоб допомогти Україні експортувати сільськогосподарську продукцію залізничним, автомобільним і річковим транспортом, в умовах перебоїв, зумовлених війною росії. За словами заступника генерального директора Комісії Майкла Сканнелла, майже через рік після початку війни ці заходи виявилися успішними - станом на грудень 2022 року було експортовано три мільйони тонн зерна.

"Ніхто не передбачав такого рівня успіху, коли були запущені смуги солідарності, але, звичайно, це коштує збоїв у місцевій торгівлі в сусідніх країнах", — сказав він законодавцям під час засідання комітету ЄС з питань сільського господарства.

Хоча смуги солідарності мали на меті полегшити транспортування через сусідні країни, зокрема Румунію та Польщу, до світових ринків, фермери з цих країн неодноразово попереджали, що великі обсяги зерна застрягають у прикордонних регіонах, де вони витісняють місцевих виробників з ринку. Наприклад, у вересні румунські виробники зерна повідомили, що приплив українського зерна через ініціативу солідарних шляхів штовхає їх на межу банкрутства.

Тоді Єврокомісія наполягала, що це не має негативного впливу на єдиний ринок, але Сканнелл визнав, що проблему потрібно вирішити, і пообіцяв, що до цього "ставитимуться дуже уважно". Він пояснив, що необхідними заходами є покращення логістики, щоб допомогти транспортувати зерно далі, а також кращі складські приміщення у відповідних країнах.

"У цьому відношенні відбувається багато великих інвестицій", - підкреслив Сканнелл, однак не зміг уточнити суму чи терміни, а також не підтвердив, чи надходять такі інвестиції з ЄС, національних чи приватних фондів.

Попри те, що розв'язання таких проблем "є пріоритетом", смуги солідарності "кінець кінцем працюватимуть на користь цим сусіднім країнам", запевнив він, посилаючись на "великі нові ринки", які вони матимуть у своєму розпорядженні після подальшої інтеграції України в ЄС. 

Сканнелл також зауважив, що такі теми, як смуги солідарності та пов’язані з ними проблеми, ймовірно, будуть розглянуті під час майбутнього саміту Україна-ЄС на початку лютого.

Нагадаємо

Мінінфраструктури 9 січня повідомило, що Україна експортувала вже 17 млн тонн агропродукції "зерновим коридором", за три доби з українських портів на Чорному морі вийшли ще 5 суден.

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