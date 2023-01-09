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Україна експортувала 17 млн тонн продовольства "зерновим коридором": відправила ще 5 суден

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Україна експортувала вже 17 млн тонн агропродукції "зерновим коридором", за три доби з українських портів на Чорному морі вийшли ще 5 суден. Про це повідомляє Мінінфраструктури, пише УНН.

Україна експортувала 17 млн тонн продовольства "зерновим коридором": відправила ще 5 суден

Цитата

"17 млн тонн агропродукції відправили порти Великої Одеси для країн Африки, Азії та Європи", - сказано у повідомленні.

Деталі

За три дні з портів Великої Одеси, за даними міністерства, 5 суден експортували 158,5 тис. тонн українського продовольства. Серед них балкер TRUE HARMONY з 26 тис. тонн агропродукції для Єгипту та балкер LEO 1 з 49,5 тис. тонн пшениці для Шрі-Ланки.

"У Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден (21 – вже з продовольством на борту, а 77 – ті, що йдуть під завантаження). Більшість з цих суден стоять в Босфорі ще з минулого року через цілеспрямоване гальмування інспекцій росіянами", - зазначили у Мінінфраструктури.

Там наголосили, що такі дії російської сторони призводять до зменшення обсягів українського продовольства країнам, які його потребують, а також до мільйонних збитків вантажовласників.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо) на 120 днів, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.

Угоду у листопаді продовжили на 120 днів.

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