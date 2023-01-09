Украина экспортировала 17 млн тонн продовольствия "зерновым коридором": отправила еще 5 судов

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"17 млн тонн агропродукции отправили порты Большой Одессы для стран Африки, Азии и Европы", - говорится в сообщении.

Детали

За три дня из портов Большой Одессы, по данным министерства, 5 судов экспортировали 158,5 тыс. тонн украинского продовольствия. Среди них балкер TRUE HARMONY с 26 тысяч тонн агропродукции для Египта и балкер LEO 1 с 49,5 тысяч тонн пшеницы для Шри-Ланки.

"В Босфоре в очереди инспекции ожидают 98 судов (21 – уже с продовольствием на борту, а 77 – идущие под загрузку). Большинство из этих судов стоят в Босфоре еще с прошлого года из-за целенаправленного торможения инспекций россиянами", - отметили в Мининфраструктуры.

Там подчеркнули, что такие действия российской стороны приводят к уменьшению объемов украинского продовольствия нуждающимся странам, а также к миллионным убыткам грузовладельцев.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно) на 120 дней, направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках сделки вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

Соглашение в ноябре продлили на 120 дней.