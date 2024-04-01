"Этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО ряд фундаментальных вопросов" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание по совместимости и перспективам работы Украины с Альянсом в этом году. О чем говорили на совещании он рассказал в своем вечернем видеообращении к украинцам, передает УНН.

НАТО. Провел сегодня специальное совещание по нашей работе с Альянсом относительно совместимости и перспектив на этот год. Все наши международники были, министр обороны, международная команда министерства. Этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов. В частности, это касается и саммита в Вашингтоне, и многих других аспектов взаимодействия. Только с Украиной в Альянсе можно рассчитывать на настоящую безопасность в Европе. - рассказал Зеленский.

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Также во время видеообращении Зеленский упомянул и о совещании с военными и чиновниками, на которые говорили о наращивании производства беспилотников, а также тестировании интегрированной системы управления РЭБ для защиты солдат и техники от российских дронов на фронте.

Говорили сегодня и о нюансах производства, и о поддержке и финансировании, о контрактах, о необходимой гибкости в определении приоритетов. Именно то, чего требует война, должно производиться нашим оборонно-промышленным комплексом - столько, сколько нужно, так вовремя, как нужно. Очевидно, что дроны в этой войне скажут одно из решающих слов для победы, и это должно быть украинское слово, украинские дроны, украинская победа. - сказал Президент.

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