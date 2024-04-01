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Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины и семьям погибших Героев

Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины и семьям погибших Героев

Киев  •  УНН

1 апреля 2024, 15:20  •  6291 просмотра

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Президент Владимир Зеленский наградил орденами "Золотая Звезда" Героев Украины, в частности трех живых защитников, и семьи погибших Героев на церемонии в Мариинском дворце в Киеве, чествуя их мужество и жертвенность за независимость Украины.

В Мариинском дворце в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский провел церемонию вручения орденов "Золотая Звезда" защитникам, которым присвоили звание Героя Украины посмертно. Церемония состоялась в Белом зале Героев Украины. Отличия из рук главы государства получали родственники погибших воинов. Как это произошло сообщили в интернет-представительстве главы государства, передает УНН.

Не бывает силы государства без личной силы его людей. Не бывает гордости национальной без людей, которыми действительно гордишься, когда они рядом с тобой, когда они - твои побратимы. Это честь для государства - такие наши воины. Спасибо каждому. Я благодарю мам и пап украинских Героев за таких сыновей. Я благодарю всех наших людей, наших воинов за независимость Украины. Вручил сегодня ордена Золотая Звезда, которыми отмечаем лучших украинских воинов.

- написал Президент в телеграм по итогам этого события.

Детали

В начале своего выступления глава государства подчеркнул, что Украина продолжает традицию благодарности своим лучшим воинам, тем, кто отличился наибольшей храбростью и героизмом в боях ради Украины.

"Каждая история наших воинов, которые удостоены высшего звания Героя, - это гордость нашего государства. И так будет всегда. Это люди, которые проявили силу собственной воли, чтобы Украина была свободной", - сказал Владимир Зеленский. ...Я благодарю всех вас за независимость Украины. Я прошу всегда уважать смелость наших людей, которые отдали свою жизнь ради нашей страны и народа. Пусть всегда будет светлой их память", - отметил Глава государства.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех погибших за свободу и независимость Украины.

Практически все награды за украинских героев получали их родственники, ведь награды защитникам присвоили посмертно. Впрочем, в этот день были отмечены и три украинских защитника, которые получили свои "Золотые звезды" из рук Президента лично.

В частности, Владимир Зеленский вручил "Золотую Звезду" Героя Украины капитану Александру Настенко, подразделение которого осуществляло наступательные действия в Донецкой области. Во время боев в ноябре 2023 года капитан первым добрался до позиций противника и уничтожил врага. Благодаря умелым действиям Александра Настенко его подразделение заняло вражеские позиции.

Звания Героя Украины с вручением ордена удостоен капитан Эдуард Сабанин. В течение марта - октября 2023 года подразделение под его командованием уничтожило и обезвредило 52 танка и другую бронированную технику оккупантов. Во время боев на Луганщине капитан получил тяжелое ранение, но несмотря на это обеспечил эвакуацию собратьев из-под обстрела и оказал первую помощь раненому бойцу.

Также "Золотую Звезду" Героя Украины из рук Президента получил сержант Олег Федоров, который в составе бронегруппы участвовал в боях на Херсонщине. В результате слаженных действий были выбиты российские оккупанты из села Садки. В ноябре 2022 года боевая машина под командованием Олега Федорова заняла рубеж на берегу Днепра возле поселка Казацкого, отрезав оккупантам пути безопасного отхода.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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