"Это фейк": посольство Британии опровергло информацию о смерти короля Чарльза III

Посольство Великобритании в Украине официально опровергало распространенную в соцсетях информацию о якобы смерти короля Чарльза III. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу посольства в Х.

Детали

Сегодня днем на странице посольства вышел короткий пост, в котором отмечается, что новость о смерти британского монарха это - фейк.

Контекст

Сегодня днем, ряд украинских медиа распространил информацию о якобы смерти британского короля Чарльза III. Некоторые даже ссылались на некий "документ" в электронном виде, мол, это подтверждение от Букингемского дворца.

При этом ни официальные лица, ни пресс-служба дворца никаких заявлений не делали. Вероятно, первоисточником "документа" о якобы смерти монарха стали российские СМИ.

Напомним

В Центре стратегических коммуникаций заявили, что российская пропаганда использует Красный Крест для создания фейковых новостей, а затем развенчивает их и обвиняет "врага".