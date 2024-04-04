"Это будет как еМалятко, только для бизнеса": Федоров об услуге еПредприниматель

В Минцифре отчитались о первом квартале работы программы по регистрации ФЛП в Дії и анонсировали новую услугу для поддержки бизнеса - "еПідприємець". Об этом пишет УНН со ссылкой на телеграмм-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Поддержка бизнеса - это идеология Минцифры. Открывайте и развивайте свое дело, а с Дією это просто и быстро. Скоро будет еще легче - готовимся запустить услугу еПідприємець. Это будет как еМалятко, только для бизнеса. - анонсировал Федоров.

Детали

Отмечается, что за І квартал 2024 года через Дію открыли рекордное количество ФЛП - 57 665 новых бизнесов. Для сравнения Федоров привел данные за первый квартал предыдущих лет:

-2024 год - 57 665

-2023 год - 40 713

-2022 год - 28 849

Глава Минцифры отметил, что предпринимателями в 2024 чаще становятся женщины: 58% против 42% мужчин.

Кстати, у нас есть программа "Отважная 2.0" - для украинок, которые начинают собственное дело или уже имеют малое предприятие и хотят найти пути для его развития. Присоединяйтесь, развивайте собственное дело и становитесь успешными предпринимателями. - добавил Федоров.

Федоров отметил, что Украина претендует на титул "страна предпринимателей". Ведь с мая 2021 года, когда запустили самую быструю в мире автоматическую регистрацию ФЛП, украинцы открыли 535 021 новый бизнес.

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