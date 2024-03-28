Более 600 украинских компаний не вернулись в свои регионы с начала войны: куда чаще всего переезжает бизнес

Почти 19 тысяч раз компании сменили свое место регистрации с начала 2022 года. Самым популярным направлениям для переезда стал маршрут из Киева в Киевскую область. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

С начала полномасштабной войны в Украине зафиксировано 18 944 случая переезда бизнеса из одного региона в другой. Чаще всего это касается компаний в сфере оптовой торговли, которые составляют 39,4% от общего количества. Также в лидеры в переезде вошли компании, которые занимаются строительством (6%) и недвижимостью (4,4%).

Среди предпринимателей чаще всего происходит переезд из Киева (33,2%) и Днепропетровской области (9,6%), а также из Киевской области (8,5%). Эти же регионы являются и местами наибольшей активности в сфере переезда бизнеса. Например, Киев стал лидером среди регионов, куда чаще всего релоцируются предприятия, занимая почти 28% от общего количества релокаций.

Сейчас самый популярный маршрут для переезда бизнеса:

из Киева в Киевскую область: этот путь выбрали 981 компания.

из Киевской области в Киев - 780 компаний.

из Киева в Днепропетровскую область - 779 компаний.

Стоит отметить, что из 173 компаний, которые переехали, а затем вернулись в свой первый регион, чаще всего бизнес снова отправлялся в Киев - это касается 59 компаний. Однако 626 предприятий переезжали неоднократно, но так и не вернулись к первому месту регистрации.

Напомним

В течение последних пяти лет наблюдается тенденция, когда женщины открывают больше ФЛП, чем мужчины. В 2022 году, в связи с полной масштабной войной в стране, количество новых ФЛП значительно уменьшилось, однако женщины оставались более активными в этом направлении.

Релокация предприятий: в Украине удалось сохранить более 35 тыс. рабочих мест