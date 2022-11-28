Релокация предприятий: в Украине удалось сохранить более 35 тыс. рабочих мест

Детали

По его словам, в самом начале полномасштабной войны в Украине была инициирована системная релокация предприятий в более безопасные регионы. Так, со стороны государства логистическую поддержку в перевозке производственных мощностей оказывали «Укрзализныця» и «Укрпочта». Фонд государственного имущества организовал поиск площадок и льготы по аренде помещений на новом месте расположения.

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«В результате удалось сохранить из опасных регионов 772 предприятия (605 из которых уже работают) и 35 тысяч рабочих мест. Это позволило не только сохранить упомянутые существующие рабочие места, но и создать еще 7 тысяч новых вакансий», - подчеркнул он.

Гетманцев также отметил, что этими предприятиями уплачено уже более 1,14 млрд грн ЕСВ (единого социального вклада).

«Пока еще для 261 предприятия ищут новую локацию или способ транспортировки, 634 предприятия, которые заявляли о желании переехать на новое место, отказались от этого из-за деоккупации территорий», - добавил Гетманцев.

Дополнение

Релокация бизнеса успешно продолжается.