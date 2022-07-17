Релокація бізнесу: вже переміщено 678 підприємств

Деталі

Нардеп повідомив, що за час від початку державної програми підтримки переміщення виробництв у більш безпечні місця:

• отримано заявки на релокацію від 1732 компаній;

• переміщено 678 підприємств;

• 467 підприємств вже відновили роботу на новому місці (68% від переміщених).

Найбільш популярні регіони для релокації бізнесу:

• Львівська обл. (24,6%);

• Закарпатська обл. (16,1%);

• Чернівецька обл. (11,4%).

Цитата

«Продовжуємо працювати і допомагати тим, хто бажає перемістити бізнес у більш безпечні місця, для якомога швидшого відновлення виробничої діяльності», - написав Гетманцев.