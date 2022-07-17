Релокація бізнесу: вже переміщено 678 підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Релокація бізнесу успішно продовжується. Вже переміщено 678 підприємств, більш ніж половина з яких розпочали роботу на новому місці. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев, передає УНН.
Деталі
Нардеп повідомив, що за час від початку державної програми підтримки переміщення виробництв у більш безпечні місця:
• отримано заявки на релокацію від 1732 компаній;
• переміщено 678 підприємств;
• 467 підприємств вже відновили роботу на новому місці (68% від переміщених).
Найбільш популярні регіони для релокації бізнесу:
• Львівська обл. (24,6%);
• Закарпатська обл. (16,1%);
• Чернівецька обл. (11,4%).
Цитата
«Продовжуємо працювати і допомагати тим, хто бажає перемістити бізнес у більш безпечні місця, для якомога швидшого відновлення виробничої діяльності», - написав Гетманцев.