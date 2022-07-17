Релокация бизнеса: уже перемещено 678 предприятий

Детали

Нардеп сообщил, что за время с начала государственной программы поддержки перемещения производств в более безопасные места:

• получены заявки на релокацию от 1732 компаний;

• перемещено 678 предприятий;

• 467 предприятий уже возобновили работу на новом месте (68% от перемещенных).

Наиболее популярные регионы для релокации бизнеса:

• Львовская обл. (24,6%);

• Закарпатская обл. (16,1%);

• Черновицкая обл. (11,4%).

Цитата

«Продолжаем работать и помогать тем, кто желает переместить бизнес в более безопасные места, для скорейшего возобновления производственной деятельности», - написал Гетманцев.