Релокация бизнеса: уже перемещено 678 предприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Релокация бизнеса успешно продолжается. Уже перемещено 678 предприятий, более половины из которых приступили к работе на новом месте. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил глава налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.
Детали
Нардеп сообщил, что за время с начала государственной программы поддержки перемещения производств в более безопасные места:
• получены заявки на релокацию от 1732 компаний;
• перемещено 678 предприятий;
• 467 предприятий уже возобновили работу на новом месте (68% от перемещенных).
Наиболее популярные регионы для релокации бизнеса:
• Львовская обл. (24,6%);
• Закарпатская обл. (16,1%);
• Черновицкая обл. (11,4%).
Цитата
«Продолжаем работать и помогать тем, кто желает переместить бизнес в более безопасные места, для скорейшего возобновления производственной деятельности», - написал Гетманцев.