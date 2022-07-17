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Релокация бизнеса: уже перемещено 678 предприятий

Релокация бизнеса: уже перемещено 678 предприятий

Киев • УНН

 • 223078 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Релокация бизнеса успешно продолжается. Уже перемещено 678 предприятий, более половины из которых приступили к работе на новом месте. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил глава налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.

Детали

Нардеп сообщил, что за время с начала государственной программы поддержки перемещения производств в более безопасные места:
• получены заявки на релокацию от 1732 компаний;
• перемещено 678 предприятий;
• 467 предприятий уже возобновили работу на новом месте (68% от перемещенных).

Наиболее популярные регионы для релокации бизнеса:
• Львовская обл. (24,6%);
• Закарпатская обл. (16,1%);
• Черновицкая обл. (11,4%).

Цитата

«Продолжаем работать и помогать тем, кто желает переместить бизнес в более безопасные места, для скорейшего возобновления производственной деятельности», - написал Гетманцев.

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