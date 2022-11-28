Релокація підприємств: в Україні вдалося зберегти понад 35 тис. робочих місць

Деталі

За його словами, на самому початку повномасштабної війни в Україні було ініційовано системну релокацію підприємств у більш безпечні регіони. Так, з боку держави логістичну підтримку у перевезенні виробничих потужностей надавали «Укрзалізниця» і «Укрпошта». Фонд державного майна організував пошук майданчиків і пільги з оренди приміщень на новому місці розташування.

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«У результаті вдалось зберегти з небезпечних регіонів 772 підприємства (605 з яких вже працюють) та 35 тисяч робочих місць. Це дозволило не тільки зберегти згадані існуючі робочі місця, але й створити ще 7 тисяч нових вакансій», - наголосив він.

Гетманцев також зазначив, що цими підприємствами сплачено вже більш ніж 1,14 млрд грн ЄСВ (єдиного соціального внеску).

«Наразі ще для 261 підприємства шукають нову локацію чи спосіб транспортування, 634 підприємства, які заявляли про бажання переїхати на нове місце, відмовились від цього через деокупацію територій», - додав Гетманцев.

Доповнення

Релокація бізнесу успішно продовжується.