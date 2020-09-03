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Этикет и протокол: для сотрудников Офиса Генпрокурора провели обучение по профессиональной дипломатии

Киев • УНН

 • 10349 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Сегодня в тренинговом центре прокуроров Украины прошел тренинг для сотрудников Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора. Работников прокуратуры учили особенностям профессиональной дипломатии, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.

Этикет и протокол: для сотрудников Офиса Генпрокурора провели обучение по профессиональной дипломатии

Как сообщили в пресс-службе, программа тренинга была разработана специалистами Дипломатической академии Украины. Она содержит три модуля: "Специфика работы с дипломатическими учреждениями", "Этикет и протокол деловой коммуникации через призму национально-культурной специфики различных стран", "Трудности проведения протокольных встреч в сфере органов уголовной юстиции".

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Во время учебы тренеры рассказали об особенностях протокола и церемониала проведения встреч высокого уровня и работы с переводчиками, иерархию дипломатических учреждений и межкультурную коммуникацию. Также уделили особое внимание понятию "международная вежливость", дресс-коду деловых встреч и невербальной коммуникации, говорится в сообщении.

Директор Тренингового центра прокуроров Украины Олеся Отраднова отметила, что такое обучение для сотрудников Офиса Генерального прокурора проводилось впервые: "Этот тренинг разработан специально для того, чтобы дать знания, которые будут не только интересными, но и действительно полезными для использования на практике".

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