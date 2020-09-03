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Етикет та протокол: для співробітників Офісу Генпрокурора провели навчання з професійної дипломатії

Київ • УНН

 • 10348 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Сьогодні у Тренінговому центрі прокурорів України пройшов тренінг для співробітників Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора. Працівників прокуратури навчали особливостям професійної дипломатії, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.

Етикет та протокол: для співробітників Офісу Генпрокурора провели навчання з професійної дипломатії

Як повідомили у пресслужбі, програма тренінгу була розроблена спеціалістами Дипломатичної академії України. Вона містить три модулі: “Специфіка роботи з дипломатичними установами”, “Етикет та протокол ділової комунікації крізь призму національно-культурної специфіки різних країн”, “Труднощі проведення протокольних зустрічей у сфері органів кримінальної юстиції”.

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Під час навчання тренери розповіли про особливості протоколу та церемоніалу проведення зустрічей високого рівня і роботи з перекладачами, ієрархію дипломатичних установ та міжкультурну комунікацію. Також приділили особливу увагу поняттю “міжнародна ввічливість”, дрес-коду ділових зустрічей та невербальній комунікації, йдеться у повідомленні.

Директорка Тренінгового центру прокурорів України Олеся Отраднова наголосила, що таке навчання для співробітників Офісу Генерального прокурора проводилося вперше: “Цей тренінг розроблений спеціально для того, щоб надати знання, які будуть не лише цікавими, але й дійсно корисними для використання на практиці”.

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