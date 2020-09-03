Етикет та протокол: для співробітників Офісу Генпрокурора провели навчання з професійної дипломатії

Як повідомили у пресслужбі, програма тренінгу була розроблена спеціалістами Дипломатичної академії України. Вона містить три модулі: “Специфіка роботи з дипломатичними установами”, “Етикет та протокол ділової комунікації крізь призму національно-культурної специфіки різних країн”, “Труднощі проведення протокольних зустрічей у сфері органів кримінальної юстиції”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Офісі Генерального прокурора назвали кількість проваджень щодо диверсій

Під час навчання тренери розповіли про особливості протоколу та церемоніалу проведення зустрічей високого рівня і роботи з перекладачами, ієрархію дипломатичних установ та міжкультурну комунікацію. Також приділили особливу увагу поняттю “міжнародна ввічливість”, дрес-коду ділових зустрічей та невербальній комунікації, йдеться у повідомленні.

Директорка Тренінгового центру прокурорів України Олеся Отраднова наголосила, що таке навчання для співробітників Офісу Генерального прокурора проводилося вперше: “Цей тренінг розроблений спеціально для того, щоб надати знання, які будуть не лише цікавими, але й дійсно корисними для використання на практиці”.