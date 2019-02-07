Эстонию атакует грипп
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На прошлой неделе в Эстонии число заболевших гриппом увеличилось на 60%. Департамент оценивает интенсивность заболевания гриппом как среднюю, а распространение вируса - как широкое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.
С 28 января по 3 февраля к врачу в связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратилось 6424 человека, неделей ранее – 4552 человека.
Средняя заболеваемость на 100 000 жителей составила 487. Выше среднего заболеваемость вирусными инфекциями была в Таллинне, Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Рапламаа, Тартумаа и Вильяндимаа.
Вирус гриппа распространяется во всех возрастных группах. Чаще всего гриппом на прошлой неделе заболевали дети до 5 лет.
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Сейчас в Эстонии циркулируют три вида гриппа: грипп А (подтипы H1N1pdm 2009 и H3N2 — так называемый "свиной грипп"), а также грипп В.
По предварительным данным фонда E-Tervis, на прошлой неделе госпитализировали 66 пациентов с вирусом гриппа.
По уточненным данным с начала сезона гриппа были госпитализированы 689 пациентов, более 60% из которых были дети и подростки до 19 лет.
По данным крупных больниц, с января в интенсивной терапии из-за гриппа нуждались 40 человек в возрасте от 3 до 86 лет, все они входили в группы риска.
Напомним, за прошедшую неделю от гриппа в Украине умерло 2 человека.