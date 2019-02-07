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Естонію атакує грип

Естонію атакує грип

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Минулого тижня в Естонії кількість хворих на грип зросла на 60%. Департамент оцінює інтенсивність захворювання на грип як середню, а поширення вірусу - як широке. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.

З 28 січня по 3 лютого до лікаря в зв'язку з вірусними захворюваннями верхніх дихальних шляхів звернулося 6424 людини, тижнем раніше - 4552 людини.

Середня захворюваність на 100 000 жителів склала 487. Вище середнього захворюваність на вірусні інфекції була в Таллінні, Іда-Вірумаа, Ярвамаа, Ляянемаа, Рапламаа, Тартумаа і Вільяндімаа.

Вірус грипу поширюється в усіх вікових групах. Найчастіше на грип минулого тижня хворіли діти до 5 років.

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Зараз в Естонії циркулюють три види грипу: грип А (підтипи H1N1pdm 2009 і H3N2 - так званий "свинячий грип"), а також грип В.

За попередніми даними фонду E-Tervis, минулого тижня госпіталізували 66 пацієнтів з вірусом грипу.

За уточненими даними з початку сезону грипу були госпіталізовані 689 пацієнтів, більше 60% з яких були діти і підлітки до 19 років.

За даними великих лікарень, з січня в інтенсивної терапії через грип потребували 40 осіб у віці від 3 до 86 років, всі вони входили до групи ризику.

Нагадаємо, за минулий тиждень від грипу в Україні померло 2 людини.

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