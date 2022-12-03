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Эстония заказала у США шесть реактивных систем HIMARS

Киев • УНН

 • 918336 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Эстония заказала у США шесть HIMARS. Соответствующее соглашение заключено с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).

Об этом сообщает эстонский Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK), передает УНН.

Детали

Кроме HIMARS, Эстония в рамках этого крупнейшего в истории страны договора получит боеприпасы и средства связи. В частности, ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии 300 км. Сумма контракта составляет более 200 миллионов долларов.

Первые поставки поступят в 2024 году. Финансирование будет осуществляться из пакета безопасности, который США направляет на укрепление обороноспособности Украины и членов восточного фланга НАТО.

Добавим

Премьер-министр Финляндии Санна Марин предложила "совершенно честную" оценку возможностей Европы в войне России с Украиной, прямо заявив, что "мы недостаточно сильны", чтобы противостоять Москве в одиночку.

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