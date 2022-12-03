Эстония заказала у США шесть реактивных систем HIMARS

Детали

Кроме HIMARS, Эстония в рамках этого крупнейшего в истории страны договора получит боеприпасы и средства связи. В частности, ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии 300 км. Сумма контракта составляет более 200 миллионов долларов.

Первые поставки поступят в 2024 году. Финансирование будет осуществляться из пакета безопасности, который США направляет на укрепление обороноспособности Украины и членов восточного фланга НАТО.

Добавим

Премьер-министр Финляндии Санна Марин предложила "совершенно честную" оценку возможностей Европы в войне России с Украиной, прямо заявив, что "мы недостаточно сильны", чтобы противостоять Москве в одиночку.