Эстония заказала у США шесть реактивных систем HIMARS
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Эстония заказала у США шесть HIMARS. Соответствующее соглашение заключено с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).
Об этом сообщает эстонский Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK), передает УНН.
Детали
Кроме HIMARS, Эстония в рамках этого крупнейшего в истории страны договора получит боеприпасы и средства связи. В частности, ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии 300 км. Сумма контракта составляет более 200 миллионов долларов.
Первые поставки поступят в 2024 году. Финансирование будет осуществляться из пакета безопасности, который США направляет на укрепление обороноспособности Украины и членов восточного фланга НАТО.
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