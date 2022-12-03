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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25717 перегляди

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Естонія замовила у США шість реактивних систем HIMARS

Естонія замовила у США шість реактивних систем HIMARS

Київ • УНН

 • 918339 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Естонія замовила у США шість HIMARS. Відповідна угода укладена з американським агентством зі співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA).

Про це повідомляє естонський Державний центр оборонних інвестицій (RKIK), передає УНН.

Деталі

Окрім HIMARS, Естонія в рамках цього найбільшого в історії країни договору отримає боєприпаси і засоби зв'язку. Зокрема, ракети, які можуть вражати цілі на відстані 300 кілометрів. Сума контракту становить понад 200 мільйонів доларів.

Перші постачання надійдуть у 2024 році. Фінансування здійснюватиметься з пакету безпекової допомоги, який США спрямовує на зміцнення обороноздатності України та членів східного флангу НАТО.

Додамо

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін запропонувала "абсолютно чесну" оцінку можливостей Європи у війні росії з Україною, прямо заявивши, що "ми недостатньо сильні", щоб протистояти Москві поодинці.

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