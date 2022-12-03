Естонія замовила у США шість реактивних систем HIMARS

Деталі

Окрім HIMARS, Естонія в рамках цього найбільшого в історії країни договору отримає боєприпаси і засоби зв'язку. Зокрема, ракети, які можуть вражати цілі на відстані 300 кілометрів. Сума контракту становить понад 200 мільйонів доларів.

Перші постачання надійдуть у 2024 році. Фінансування здійснюватиметься з пакету безпекової допомоги, який США спрямовує на зміцнення обороноздатності України та членів східного флангу НАТО.

Додамо

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін запропонувала "абсолютно чесну" оцінку можливостей Європи у війні росії з Україною, прямо заявивши, що "ми недостатньо сильні", щоб протистояти Москві поодинці.