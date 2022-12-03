Естонія замовила у США шість реактивних систем HIMARS
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Естонія замовила у США шість HIMARS. Відповідна угода укладена з американським агентством зі співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA).
Про це повідомляє естонський Державний центр оборонних інвестицій (RKIK), передає УНН.
Деталі
Окрім HIMARS, Естонія в рамках цього найбільшого в історії країни договору отримає боєприпаси і засоби зв'язку. Зокрема, ракети, які можуть вражати цілі на відстані 300 кілометрів. Сума контракту становить понад 200 мільйонів доларів.
Перші постачання надійдуть у 2024 році. Фінансування здійснюватиметься з пакету безпекової допомоги, який США спрямовує на зміцнення обороноздатності України та членів східного флангу НАТО.
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