В Эстонии также прекратили вещание "Дождя"

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"Эстонские операторы с четверга прекратили трансляцию телеканала "Дождь", – говорится в сообщении.

Детали

В Эстонии "Дождь" транслировали операторы Telia, Elisa и Home 3.

Как отметил представитель Elisa Таави Тедер, согласно закону о медиауслугах, вещатели могут предлагать телевизионные программы в пределах своих услуг, если у них есть лицензия страны пребывания или другое правовое основание.

"Среди телевизионных пакетов компании Elisa "Дождь" является каналом по выбору, поэтому прекращение работы этого телеканала коснется небольшой части клиентской базы", – объяснил Тедер.

Напомним

Телеканал "Дождь", позиционирующий себя как оппозиционный власти рф, попал в скандал. Во время эфира телеведущий заявил о помощи российским военным, которые воюют на территории Украины.

Накануне, призывая зрителей писать о нарушениях при мобилизации и военных преступлениях, он сказал в эфире "Дождя": "Мы надеемся, что многим военнослужащим мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте".

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии 6 декабря решил аннулировать латвийскую лицензию российского независимого телеканала "Дождь".

Телеканала "Дождь" будет недоступен и в Литве.