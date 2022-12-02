Російському опозиційному телеканалу "Дождь" можуть заборонити працювати у Латвії

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Приводом стала фраза телеведучого Олексія Коростельова.

Напередодні, закликаючи глядачів писати про порушення при мобілізації та військових злочинах, він сказав в ефірі "Дождя": "Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям, у тому числі, ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті".

Телеканал уже оголосив про звільнення ведучого.

"Ми виступаємо проти війни росії в Україні. Ми вважаємо її злочинною та підлою, а мобілізацію злочинною та безглуздою. В ефірі неприпустимі формулювання, які можуть зародити сумніви в нашій позиції", - йдеться у заяві "Дождя".

Крім того, стало відомо про те, що "Дождь" оштрафований владою Латвії на 10 тисяч євро за зображення Криму у складі росії та найменування російських військ "нашою армією". Це правопорушення стало другим для телеканалу за останні місяці. За три суттєві порушення "Дождю" можуть анулювати ліцензію на мовлення.