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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Російському опозиційному телеканалу "Дождь" можуть заборонити працювати у Латвії

Російському опозиційному телеканалу "Дождь" можуть заборонити працювати у Латвії

Київ • УНН

 • 1076540 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Телеканал "Дождь", який позиціонує себе як опозиційний до влади рф, потрапив у скандал. Під час ефіру телеведучий заявив про допомогу російським військовим, які зараз воюють на території України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.

Деталі

Приводом стала фраза телеведучого Олексія Коростельова.

Напередодні, закликаючи глядачів писати про порушення при мобілізації та військових злочинах, він сказав в ефірі "Дождя": "Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям, у тому числі, ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті".

Телеканал уже оголосив про звільнення ведучого.

"Ми виступаємо проти війни росії в Україні. Ми вважаємо її злочинною та підлою, а мобілізацію злочинною та безглуздою. В ефірі неприпустимі формулювання, які можуть зародити сумніви в нашій позиції", - йдеться у заяві "Дождя".

Крім того, стало відомо про те, що "Дождь" оштрафований владою Латвії на 10 тисяч євро за зображення Криму у складі росії та найменування російських військ "нашою армією". Це правопорушення стало другим для телеканалу за останні місяці. За три суттєві порушення "Дождю" можуть анулювати ліцензію на мовлення.

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