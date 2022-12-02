Российскому оппозиционному телеканалу "Дождь" могут запретить работать в Латвии

Детали

Поводом стала фраза телеведущего Алексея Коростелева.

Накануне, призывая зрителей писать о нарушениях при мобилизации и военных преступлениях, он сказал в эфире "Дождя": "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте".

Телеканал уже объявил об увольнении ведущего.

"Мы выступаем против войны россии в Украине. Мы считаем ее преступной и подлой, а мобилизацию преступной и бессмысленной. В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в нашей позиции", - говорится в заявлении "Дождя".

Кроме того, стало известно о том, что "Дождь" оштрафован властями Латвии на 10 тысяч евро за изображение Крыма в составе россии и наименование российских войск "нашей армией". Это правонарушение стало вторым для телеканала в последние месяцы. За три существенных нарушения "Дождю" могут аннулировать лицензию на вещание.