Российскому оппозиционному телеканалу "Дождь" могут запретить работать в Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Телеканал "Дождь", который позиционирует себя как оппозиционный к власти рф, попал в скандал. Во время эфира телеведущий заявил о помощи российским военным, воюющим на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
Детали
Поводом стала фраза телеведущего Алексея Коростелева.
Накануне, призывая зрителей писать о нарушениях при мобилизации и военных преступлениях, он сказал в эфире "Дождя": "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте".
Телеканал уже объявил об увольнении ведущего.
"Мы выступаем против войны россии в Украине. Мы считаем ее преступной и подлой, а мобилизацию преступной и бессмысленной. В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в нашей позиции", - говорится в заявлении "Дождя".
Кроме того, стало известно о том, что "Дождь" оштрафован властями Латвии на 10 тысяч евро за изображение Крыма в составе россии и наименование российских войск "нашей армией". Это правонарушение стало вторым для телеканала в последние месяцы. За три существенных нарушения "Дождю" могут аннулировать лицензию на вещание.