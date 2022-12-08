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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Естонії також припинили мовлення "Дождя"

В Естонії також припинили мовлення "Дождя"

Київ • УНН

 • 588645 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Сьогодні Естонія припиняє трансляцію російського телеканалу "Дождь". Про це пише УНН із посиланням на місцеве видання Postimees.

Цитата

"Естонські оператори з четверга припинили трансляцію телеканалу "Дождь", – ідеться у повідомленні.

Деталі

В Естонії "Дождь" транслювали оператори Telia, Elisa і Home 3.

Як зазначив представник Elisa Тааві Тедер, згідно із законом про медіапослуги, мовники можуть пропонувати телевізійні програми в межах своїх послуг, якщо у них є ліцензія країни перебування або інша правова підстава.

"Серед телевізійних пакетів компанії Elisa "Дождь" є каналом за вибором, тому припинення роботи цього телеканалу торкнеться невеликої частини клієнтської бази", – пояснив Тедер.

Нагадаємо

Телеканал "Дождь", який позиціонує себе як опозиційний до влади рф, потрапив у скандал. Під час ефіру телеведучий заявив про допомогу російським військовим, які воюють на території України.

Напередодні, закликаючи глядачів писати про порушення при мобілізації та військових злочинах, він сказав в ефірі "Дождя": "Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті".

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії 6 грудня вирішила анулювати латвійську ліцензію російського незалежного телеканалу "Дождь". 

Телеканал "Дождь" буде недоступний і в Литві. 

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