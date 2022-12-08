В Естонії також припинили мовлення "Дождя"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Сьогодні Естонія припиняє трансляцію російського телеканалу "Дождь". Про це пише УНН із посиланням на місцеве видання Postimees.
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"Естонські оператори з четверга припинили трансляцію телеканалу "Дождь", – ідеться у повідомленні.
Деталі
В Естонії "Дождь" транслювали оператори Telia, Elisa і Home 3.
Як зазначив представник Elisa Тааві Тедер, згідно із законом про медіапослуги, мовники можуть пропонувати телевізійні програми в межах своїх послуг, якщо у них є ліцензія країни перебування або інша правова підстава.
"Серед телевізійних пакетів компанії Elisa "Дождь" є каналом за вибором, тому припинення роботи цього телеканалу торкнеться невеликої частини клієнтської бази", – пояснив Тедер.
Нагадаємо
Телеканал "Дождь", який позиціонує себе як опозиційний до влади рф, потрапив у скандал. Під час ефіру телеведучий заявив про допомогу російським військовим, які воюють на території України.
Напередодні, закликаючи глядачів писати про порушення при мобілізації та військових злочинах, він сказав в ефірі "Дождя": "Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті".
Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії 6 грудня вирішила анулювати латвійську ліцензію російського незалежного телеканалу "Дождь".
Телеканал "Дождь" буде недоступний і в Литві.