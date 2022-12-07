Литва слідом за Латвією припинить мовлення "Дождя"

Деталі

За інформацією литовської комісії, рішення Національної ради з електронних ЗМІ Латвії про анулювання ліцензії незалежного російського телеканалу, який працює у вигнанні, набуде чинності в ніч проти четверга.

Ліцензія давала право розповсюджувати створений контент у країнах ЄС, росії, США та інших країнах.

"Він був включений до списку програм, що ретранслюються мовниками, що надають послуги в Латвії, послуги постачальників аудіовізуальних медіа-послуг на запит, доступний на платформі обміну відео YouTube. Після анулювання ліцензії на мовлення "Дождя" він 8 грудня не буде доступним і в Литві", - повідомив литовський регулятор.

Доповнення

Ліцензію було надано каналу після вторгнення росії в Україну, 6 червня. Як повідомив латвійський регулятор, рішення про анулювання ліцензії на мовлення телеканалу TV Rain "Дождь" було ухвалено через загрозу національній безпеці та громадському порядку.

Інформаційне агентство LETA повідомило, що рішення було ухвалено після оцінки порушень, допущених телеканалом останнім часом: відсутності в програмах озвучення національною мовою, зображення Криму на карті як частини території росії, один телеведучий назвав російську армію "нашою армією" і, можливо, висловив їй підтримку. Сам канал це заперечує.

Однак, "Дождь" таки вирішив припинити співпрацю з Олексієм Коростельовим, фраза якого спровокувала скандал. Після цього з каналу пішли ще двоє журналістів.

Гендиректор "Дождя" Наталія Сіндєєва після цього у сльозах звернулася до глядачів. У ролику журналістка просила звільнених співробітників повернутися на канал і вибачилася перед глядачами.