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Литва вслед за Латвией прекратит вещание "Дождя"

Литва вслед за Латвией прекратит вещание "Дождя"

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. После того, как латвийский регулятор аннулировал лицензию на вещание телеканала "Дождь" из-за угроз национальной безопасности, канал будет недоступен и в Литве, сообщила во вторник Литовская комиссия по вопросам радио и телевидения, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

По информации литовской комиссии, решение Национального совета по электронным СМИ Латвии об аннулировании лицензии независимого российского телеканала, работающего в изгнании, вступит в силу в ночь на четверг.

Лицензия давала право распространять созданный контент в странах ЕС, россии, США и других странах.

"Он был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиа-услуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" он с 8 декабря не будет доступен и в Литве", - сообщил литовский регулятор.

Дополнение

Лицензия была предоставлена каналу после вторжения россии в Украину, 6 июня. Как сообщил латвийский регулятор, решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала TV Rain "Дождь" было принято из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку.

Информационное агентство LETA сообщило, что решение было принято после оценки нарушений, допущенных телеканалом в последнее время: отсутствия в программах озвучивания на национальном языке, изображения Крыма на карте как части территории россии, один телеведущий назвал российскую армию "нашей армией" и, возможно, выразил ему поддержку. Сам канал это отрицает.

Однако "Дождь" таки решил прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым, фраза которого спровоцировала скандал. После этого с канала ушли еще двое журналистов.

Гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева после этого в слезах обратилась к зрителям. В ролике журналистка просила уволенных сотрудников вернуться на канал и принесла извинения зрителям.

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