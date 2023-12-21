Эстония выделит 500 тысяч евро на киберзащиту Украины в следующем году

В следующем 2024 году Эстония выделит Таллиннскому механизму 500 тыс. евро в рамках бюджета сотрудничества в области развития. Об этом сообщило министерство иностранных дел Эстонии, пишет УНН.

Захватническая война россии против Украины происходит не только на обычном поле боя. Одной из целей России также является киберспособность Украины, как в военной, так и в гражданской сферах, и поэтому важно поддерживать киберзащиту Украины и способность восстанавливать и развивать соответствующую инфраструктуру - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

Детали

По словам главы МИД Эстонии, вполне вероятно, что в будущем российские кибератаки продолжатся, поэтому Таллиннский механизм предлагает возможность усилить системную готовность и устойчивость Украины к кибератакам в долгосрочной перспективе.

Согласно сообщению, финансирование в рамках сотрудничества в области развития начнется в следующем году.

Справочно

Странами-донорами Таллиннского механизма являются Эстония, Нидерланды, Канада, Польша, Франция, Швеция, Германия, Дания, США и Великобритания. Членами-наблюдателями Таллиннского механизма являются НАТО и Европейский Союз.

К инициативе привлечены топовые компании технологического сектора и свободные люди из стран-доноров. Также механизм работает с IT-коалицией, которая занимается украинскими военными кибервопросами.

Напомним.

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