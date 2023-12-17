Эстония планирует развивать мобильную защиту от беспилотников на основе украинского опыта

Эстония планирует начать разработку мобильной защиты от беспилотников, использовав опыт Украины. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ильмар Тамм, пишет издание ERR, передает УНН.

Детали

По словам главы эстонского Минобороны, украинцы создали эффективную многоуровневую систему ПВО, которая способна успешно сбивать российские беспилотники, даже если они прилетают целыми стаями.

Поскольку в последнее время речь идет о том, чтобы обратиться к опыту Украины в отражении атак с применением дронов, то, по моему мнению, для нас следующим этапом может стать создание мобильных команд. Они не обязательно должны быть на базе военной техники, здесь можно использовать четыре разных типы машин, сформировать стационарную радиолокационную базу, пулеметную команду, которые смогут обнаруживать приближающиеся дроны заявил Тамм

Он отметил, что украинцы построили очень эффективную многоуровневую систему противовоздушной обороны, благодаря которой они способны сбивать беспилотники типа "шахед" или "герань", даже когда они летят роем. Россияне запускают свои дроны так массово в расчете на то, что что какой-то из этой стаи беспилотников все же прорвется.

Кроме того, отметил Ильмар Тамм, задачами Эстонии является защита критически важных объектов и создание контрольно-пропускных пунктов, что уже было отработано во время учений Ussisõnad.

Также он считает важным развивать сети, по которым люди могут сообщать информацию о подозрительных обстоятельствах, касающихся действий противника.

Напомним,

В ночь на 16 декабря воздушные Силы во время ночной атаки уничтожили 30 ударных дронов в 11 областях Украины.