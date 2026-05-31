Эстония усилила границу с РФ первыми стационарными детекторами дронов

Киев • УНН

 • 880 просмотра

На юго-востоке Эстонии установили первые стационарные системы мониторинга дронов. Оборудование появится на всех участках сухопутной границы до конца года.

Первые стационарные устройства обнаружения и мониторинга дронов были установлены на трех участках сухопутной границы на юго-востоке Эстонии между пунктом пропуска Лухамаа и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и россии. Об этом сообщает err.ee, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в этом году такие устройства будут установлены на остальных участках сухопутной границы страны.

Первые устройства установлены и работают. Конечно, это только начало: мы движемся к созданию сети дронов, охватывающей всю Эстонию, но этот шаг показывает, что предыдущая подготовительная работа принесла свои плоды. Недавние инциденты с дронами показывают, что мы очень реалистично оценили риски при планировании наших возможностей и принимали решения тщательно. Наша восточная граница хорошо охраняется, и улучшение возможностей борьбы с дронами повышает чувство безопасности для всей Европы

— отметил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

По его словам, сейчас Департамент полиции и пограничной охраны занимается закупкой оборудования для мониторинга на следующих участках, а строительные и подготовительные работы продвигаются в соответствии с планом или даже с опережением графика.

Напомним

19 мая в Эстонии заявили, что истребитель над озером Выртсъярв сбил беспилотник, который залетел в страну.

НАТО подтвердило, что расследует инцидент с беспилотником, который вошел в воздушное пространство Эстонии. В Альянсе также заявили о готовности реагировать на любые потенциальные воздушные угрозы.

Украина рассчитывает на продуктивные результаты: Зеленский обсудил с премьером Эстонии подготовку к формату NB8

Вадим Хлюдзинский

Новости МираТехнологии
Техника
НАТО
Эстония
Беспилотный летательный аппарат