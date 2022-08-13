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Эстония и Финляндия планируют закрыть Балтийское море для российских военных кораблей после вступления Финляндии в НАТО

Киев • УНН

 • 209824 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил в интервью газете Iltalehti, что Эстония и Финляндия договорились объединить свою береговую оборону после того, как Финляндия станет членом НАТО. К тому же, планируется закрыть Балтийское море для российских военных кораблей. Об этом сообщает УНН.

Эстония и Финляндия планируют закрыть Балтийское море для российских военных кораблей после вступления Финляндии в НАТО

Цитата

«Интеграция противоракетной обороны Финляндии и Эстонии позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей. Балтийское море с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО станет внутренним морем альянса», — сказал Певкур.

Детали

По его словам, дальность полета ракеты составляет 290 километров. Эстонцы могут вести свой ракетный огонь точно в любом месте в Финском заливе.

Министр отметил, что стороны договорились об этом 11 августа, когда Певкур встречался в Хельсинки с главой Минобороны Финляндии Антти Кайкконеном.

Ранее

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной России против Украины, которая началась 24 февраля.

Турция, древний член Альянса, выразила возражения против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку "террористических групп". После углубленных переговоров между странами Турция заявила, что на саммите в Мадриде поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.

29 июня лидеры НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Североатлантическому союзу.

Американский Сенат поддержал резолюцию по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, тем самым дав согласие на предложение президента Джо Байдена.

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