Эстония и Финляндия планируют закрыть Балтийское море для российских военных кораблей после вступления Финляндии в НАТО

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«Интеграция противоракетной обороны Финляндии и Эстонии позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей. Балтийское море с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО станет внутренним морем альянса», — сказал Певкур.

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По его словам, дальность полета ракеты составляет 290 километров. Эстонцы могут вести свой ракетный огонь точно в любом месте в Финском заливе.

Министр отметил, что стороны договорились об этом 11 августа, когда Певкур встречался в Хельсинки с главой Минобороны Финляндии Антти Кайкконеном.

Ранее

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной России против Украины, которая началась 24 февраля.

Турция, древний член Альянса, выразила возражения против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку "террористических групп". После углубленных переговоров между странами Турция заявила, что на саммите в Мадриде поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.

29 июня лидеры НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Североатлантическому союзу.

Американский Сенат поддержал резолюцию по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, тем самым дав согласие на предложение президента Джо Байдена.